Ancora un grave incidente stradale nel territorio tra Acate e Vittoria, dove continua la preoccupante serie di sinistri che negli ultimi giorni ha interessato le principali arterie della zona. Nella tarda serata di oggi un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro la cui dinamica è ancora in corso di accertamento.

Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche: dopo le prime cure sul posto, il personale del 118 ha disposto il trasferimento in elisoccorso verso un ospedale specializzato. I medici hanno formulato una prognosi riservata, segno della gravità delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato per diverse decine di minuti. Le indagini dovranno chiarire le cause dello scontro, avvenuto in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità e per la frequenza degli incidenti (foto Assenza).