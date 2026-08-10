Le Volanti della Questura di Ragusa sono intervenute presso la sede della Guardia Medica in seguito alla segnalazione di un’aggressione ai danni della professionista in servizio. Dalla ricostruzione effettuata e dalle dichiarazioni della vittima è emerso che, poco prima, una ventitreenne si era presentata nella struttura sanitaria con la figlia e il compagno per far medicare una ferita alla mano della bambina. Durante la visita, la madre avrebbe chiesto l’applicazione di colla chirurgica sulla lesione. La dottoressa, dopo aver valutato le condizioni cliniche della minore, ha comunicato di non ritenere necessario né opportuno quel trattamento. Ne è scaturito un acceso diverbio che, in breve, è degenerato in un’aggressione fisica. La medica ha riportato contusioni giudicate guaribili in dieci giorni, come da certificazione acquisita agli atti. Al termine degli accertamenti, la giovane, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di minacce, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.