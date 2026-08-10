Un incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della mattinata in un’azienda di lavorazione ortofrutticola situata in contrada Piano Conti, lungo la strada che collega la litoranea con la provinciale per contrada Arizza e Scicli. A rimanere ferito è stato un autista della ditta, colpito accidentalmente da una forbice da lavoro mentre scendeva dal camion. L’attrezzo, che l’uomo portava addosso, gli avrebbe provocato una profonda ferita a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito il ferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione, ma la lesione ha richiesto un immediato intervento medico.

I carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.