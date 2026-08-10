La squadra operativa del distaccamento dei vigili del fuoco di Vittoria è intervenuta questa mattina dopo l’alba sulla provinciale 15 per Scoglitti per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto e un’Audi A5. L’impatto, particolarmente violento, ha intrappolato il conducente della Punto all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei pompieri per divincolarlo dalle lamiere.

Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ferito anche il conducente dell’Audi, che è stato portato in ospedale con conseguenze meno gravi, ma comunque tali da richiedere accertamenti clinici.

Sul posto è intervenuto il personale della polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli incidentati.