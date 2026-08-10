Nel pomeriggio, lungo la Strada Statale 115 nel tratto tra Modica e Ragusa, nei pressi della Dimora Spartivento, si è verificato un nuovo sinistro che ha creato disagi alla circolazione. Intorno alle 16.30, un’Audi e una Toyota sono rimaste coinvolte in un impatto frontale, con gravi danni ai veicoli e pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Gli agenti hanno delimitato la zona interessata e regolato il flusso dei mezzi, particolarmente intenso in quella fascia oraria, fino alla conclusione delle operazioni di soccorso. Il personale del 118 ha prestato assistenza ai feriti, che sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati in ospedale per gli accertamenti clinici. Entrambe le vetture hanno riportato danni significativi al frontale, a testimonianza della violenza dell’urto. La sede stradale è rimasta parzialmente interdetta fino allo sgombero dei mezzi incidentati, con ripercussioni sulla viabilità dell’asse Modica–Ragusa (immagine generata con l’AI).