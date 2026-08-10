Paura nella notte sulla Strada Provinciale 63, nel territorio di Scicli, a due passi dal Donnalucata Resort. Intorno all’una della notte tra il 9 e il 10 agosto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due automobili — una Toyota Yaris e una Fiat Bravo — sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale-laterale.

Il bilancio dell’incidente è di sette persone coinvolte complessivamente. A bordo della Toyota Yaris viaggiavano quattro persone, mentre sulla Fiat Bravo se ne trovavano tre. Nell’impatto, particolarmente violento, cinque dei sette occupanti hanno riportato traumi di varia natura e sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze per il successivo trasferimento d’urgenza all’ospedale di Ragusa.

La gravità della situazione ha richiesto anche l’intervento tempestivo di una squadra operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, che ha lavorato in sicurezza per estrarre eventuali persone bloccate dalle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli alimentati a carburante, scongiurando ulteriori pericoli.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità — fortemente rallentata a causa della chiusura temporanea del tratto interessato — e avviato i rilievi di rito. Spetterà ora agli inquirenti ricostruire con precisione l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dello scontro che ha turbato la quiete notturna della località balneare ragusana.