Lutto a Modica. Martedì mattina è scomparsa Giò, all’anagrafe Giovanna Cicero Molè, storica ristoratrice e già titolare della pizzeria del quartiere San Giovanni a Modica Alta, attività lasciata tredici anni fa. Il suo nome era legato anche ai “mitici” anni Novanta, quando guidava la pizzeria “La Bruschetta” nel cuore del centro storico. La notizia della sua morte, improvvisa, ha lasciato attoniti amici, clienti e conoscenti. Giò non era soltanto un punto di riferimento della ristorazione di San Giovanni, ma anche una donna generosa e diretta, molto amata in città. Numerosi i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social.

Tra questi, uno recita: “Oggi il cielo ha un angelo in più. Ciao Gio. Eri buona, altruista, eri casa per chiunque avesse bisogno. Sempre pronta ad aiutare chiunque, senza chiedere nulla in cambio. Sempre con un occhio attento per chi non aveva voce. La prima a tendere la mano, la prima a fermarsi per un animale in difficoltà. Amica di tutti, con quel sorriso e quella gentilezza che ti rendevano unica. Ci mancherai tantissimo. Continueremo a volerti bene e a fare del bene, come ci hai insegnato tu. Grazie per averci fatto capire che essere buoni è una scelta che fa la differenza. Ti portiamo con noi, in ogni piccolo gesto d’amore. Vivrai per sempre nel nostro cuore”. I funerali sono in programma domani, mercoledì 12 agosto, nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Le esequie inizieranno alle 17,30.