Un violento temporale ha colpito Ragusa intorno alle 16,50, trasformando in pochi minuti una giornata di piena estate in un pomeriggio autunnale. Il cielo si è oscurato, la pioggia ha iniziato a cadere copiosa e la temperatura è crollata fino a circa 20°C, segnando un brusco cambio rispetto al caldo soffocante delle ore precedenti.

Il fenomeno, improvviso e intenso, ha regalato un momentaneo sollievo ma anche qualche disagio, con strade allagate e traffico rallentato. Gli esperti parlano di instabilità atmosferica localizzata, tipica di agosto, capace di generare rovesci e fulmini nel giro di pochi minuti.

Le previsioni meteo indicano che la fase instabile non è ancora conclusa: possibili piogge e temporali anche nei prossimi giorni, in particolare nelle ore pomeridiane. Da domenica, invece, il quadro dovrebbe tornare più stabile, con cielo sereno o parzialmente nuvoloso.

Nonostante la pioggia, il caldo non è finito: le temperature massime resteranno attorno ai 30–33°C, con valori più contenuti nel fine settimana. Gli esperti invitano alla prudenza, ricordando che l’estate iblea resta pienamente attiva ma segnata da episodi temporaleschi improvvisi, capaci di cambiare volto al cielo in pochi istanti.