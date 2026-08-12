Un vasto incendio sta interessando in queste ore l’area dei Monti Iblei, in particolare le zone di Margitello e Cava Porcaro, a ridosso della costa che sovrasta la città di Comiso. Le fiamme, alimentate da un leggero vento che sta agendo da acceleratore, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre antincendio.

Gli addetti ai lavori evidenziano la pericolosità del fronte di fuoco in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

Le fiamme si sarebbero sviluppate in più punti, rendendo complesso il contenimento. «Il vento sta favorendo il propagarsi dell’incendio» è stato scritto sui social, evidenziando come le condizioni meteo stiano complicando le operazioni di spegnimento.

Immediata la risposta delle autorità competenti: sono state allertate le squadre antincendio forestali della Regione Siciliana – Sicilia 3, che si stanno dirigendo nell’area per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non si registrano al momento danni a persone o abitazioni, ma la situazione resta monitorata con attenzione.

L’incendio arriva in un periodo particolarmente critico per il territorio ibleo, già messo alla prova da alte temperature e condizioni di siccità che aumentano il rischio di roghi. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del fronte di fuoco e l’efficacia degli interventi in corso (foto Assenza).