Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada Modica–Pozzallo, dove un’auto di colore nero è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo in una scarpata. Secondo le prime informazioni, a provocare la perdita di controllo del veicolo potrebbe essere stato un fenomeno di aquaplaning, favorito dal violento acquazzone che ha colpito la zona e che ha reso particolarmente insidioso il manto stradale.

A bordo della vettura si trovava una sola persona. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata, ma fortunatamente il conducente è risultato illeso, nonostante la dinamica dell’incidente e la posizione in cui l’auto è terminata.

Insieme ai sanitari del 118 sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la sicurezza dell’area. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo.

Il violento temporale che ha interessato il territorio nel pomeriggio ha causato condizioni di guida difficili su diversi tratti stradali. Le forze dell’ordine invitano alla prudenza, soprattutto nei momenti in cui la pioggia intensa può favorire fenomeni di scivolamento e perdita di aderenza.