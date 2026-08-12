Una situazione di degrado sempre più evidente sta interessando il quartiere Celle–Colle d’Oro–Maritaggi, dove da giorni i rifiuti non vengono raccolti regolarmente. La denuncia arriva da un post social che segnala un accumulo di sacchetti e scarti urbani all’incrocio tra via Gaetano Di Modica e via Marsala, un crocevia molto frequentato dai residenti della zona.

Secondo quanto riportato, i rifiuti sarebbero stati ammassati al centro dell’incrocio, creando un vero e proprio punto di accumulo che, oltre a ostacolare il passaggio, sta generando una forte puzza avvertita in tutto il quartiere. «Sembra quasi che li abbiano messi lì in attesa di incenerirli, così almeno si blocca la puzza», si legge nel post, che restituisce il livello di esasperazione dei cittadini.

La mancata raccolta, protratta per più giorni, ha trasformato l’area in un punto critico dal punto di vista igienico-sanitario. I residenti segnalano che la situazione sta peggiorando rapidamente, complice il caldo di agosto che amplifica odori e deterioramento dei rifiuti. Alcuni commercianti della zona riferiscono che la presenza dei sacchetti abbandonati sta scoraggiando il passaggio dei clienti e creando un’immagine negativa del quartiere.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale o dell’azienda incaricata della raccolta, ma i cittadini chiedono un intervento immediato per ripristinare decoro e sicurezza. La preoccupazione è che, senza un’azione tempestiva, l’accumulo possa attirare animali, insetti e aggravare ulteriormente le condizioni igieniche dell’area.

La segnalazione si aggiunge alle numerose lamentele che, nelle ultime settimane, stanno emergendo in diversi punti della città riguardo alla gestione dei rifiuti. I residenti del quartiere Celle–Colle d’Oro–Maritaggi chiedono risposte rapide e un piano di intervento stabile che eviti il ripetersi di situazioni simili.