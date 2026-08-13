La polizia di Stato di Comiso ha arrestato in flagranza un 29enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con le accuse di evasione, violenza privata e porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere. Secondo quanto ricostruito, nella mattinata l’uomo, durante la permanenza ai domiciliari, avrebbe minacciato un vicino per costringerlo a interrompere alcuni lavori di ristrutturazione. All’arrivo degli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, il giovane si era già dato alla fuga dall’abitazione; è stato poi individuato dagli agenti all’interno di un noto bar del centro cittadino. Completate le formalità di rito, il 29enne è stato tradotto presso la locale Casa circondariale e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.