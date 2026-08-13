Profondo cordoglio nella comunità diocesana di Ragusa per la morte di Rosa Urso, sorella di monsignor Paolo Urso, vescovo emerito della diocesi. Il vescovo Giuseppe, insieme al presbiterio e all’intera comunità diocesana, ha espresso in un messaggio pubblico la propria vicinanza affettuosa e spirituale a mons. Urso, unendosi alla preghiera per la cara defunta.

Nel messaggio diffuso sui canali ufficiali della diocesi si legge l’invito ad affidare la vita di Rosa “alla misericordia del Signore, certi che Egli l’accolga nella luce eterna e doni a monsignor Urso consolazione e speranza”. Parole che riflettono il sentimento di partecipazione e comunione che lega la Chiesa ragusana al suo vescovo emerito, guida della diocesi dal 2002 al 2014.

La notizia della scomparsa ha suscitato commozione e preghiera in tutta la diocesi, dove mons. Urso è ricordato per il suo ministero pastorale improntato alla semplicità, alla vicinanza alle persone e all’impegno per la solidarietà. La comunità si unisce ora nel ricordo e nella preghiera, accompagnando il vescovo emerito in questo momento di dolore.