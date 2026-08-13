Mattinata drammatica a Vittoria, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ustionato in via Brescia, nei pressi di un panificio. L’episodio si è verificato intorno alle 8, suscitando forte apprensione tra i presenti e in tutta la città. Il giovane, soccorso immediatamente dal personale del 118, ha riportato ustioni molto gravi ed è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania per ricevere le cure specialistiche necessarie.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario: il ragazzo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e avrebbe poi appiccato il fuoco. Tuttavia, saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire la dinamica esatta e le circostanze dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, impegnati nella ricostruzione dei fatti e nella raccolta delle testimonianze.

La notizia ha rapidamente suscitato preoccupazione e sgomento in città, dove molti hanno espresso vicinanza al giovane e alla sua famiglia. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, restano gravi.