Proseguono senza sosta, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo per garantire il corretto impiego del demanio marittimo e contrastare ogni forma di occupazione indebita degli spazi destinati alla libera fruizione. La mattina dell’8 agosto i militari sono intervenuti lungo la spiaggia del Lungomare Pietre Nere, nel territorio comunale di Pozzallo, dove è stata riscontrata l’occupazione abusiva di un tratto di arenile libero adiacente a uno stabilimento balneare.

Nel corso delle verifiche è stata individuata una superficie di circa 130 metri quadrati, all’interno della quale erano state collocate 21 attrezzature da spiaggia, tra ombrelloni e lettini, predisposte per il successivo noleggio alla clientela dello stabilimento, sebbene l’area risultasse esterna ai limiti della concessione demaniale. Alla luce degli accertamenti, il responsabile dell’esercizio è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità. Durante l’operazione sono stati eseguiti il sequestro penale delle attrezzature presenti sulla zona interessata e il sequestro di una trivella meccanica, utilizzata per perforare rapidamente la sabbia e facilitare l’installazione dei sostegni degli ombrelloni. Al termine delle attività, protrattesi per l’intera mattinata, la porzione di demanio marittimo occupata è stata completamente liberata e circa 130 metri quadrati di litorale sono stati restituiti all’immediata e gratuita fruizione di cittadini e visitatori.

La Guardia Costiera di Pozzallo richiama l’attenzione di residenti, turisti e operatori del settore, ribadendo che “l’utilizzazione commerciale di ulteriori porzioni di arenile richiede uno specifico titolo demaniale e non può tradursi in un ampliamento di fatto della superficie concessa a discapito degli spazi destinati alla libera e gratuita fruizione della collettività”. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza approntato per la stagione estiva e ulteriormente rafforzato in vista del periodo di Ferragosto. I controlli proseguiranno su tutto il litorale di competenza, esteso per circa 100 chilometri, nonché in mare, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della legalità e la salvaguardia della vita umana.