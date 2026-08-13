Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Scoglitti, dove intorno alla mezzanotte e mezza si è verificata una rissa in via Messina, nei pressi del locale “Gabbiano”.

Secondo le prime informazioni, a essere coinvolti sarebbero stati alcuni migranti. La colluttazione, durata pochi minuti, ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma al loro arrivo la rissa era già terminata e nessuno dei partecipanti si trovava più nella zona. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno portato alla lite.

L’episodio, seppur breve, ha destato preoccupazione tra gli abitanti della frazione balneare, già affollata in questi giorni di piena stagione estiva. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e verificare eventuali feriti o danni.