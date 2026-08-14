Momenti di paura oggi pomeriggio sulla riviera Lanterna di Scoglitti, dove un uomo è stato colto da arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia. Erano circa le 14:30 quando, improvvisamente, il malore ha fatto scattare l’allarme tra i bagnanti. A soccorrerlo per primi sono stati tre medici rianimatori, presenti per caso sotto l’ombrellone accanto, che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione (foto Assenza).

Per quasi 50 minuti, i sanitari hanno lavorato senza sosta, alternandosi nelle compressioni toraciche e nella ventilazione, riuscendo infine a riportare in vita l’uomo, che aveva perso conoscenza e coscienza. Un intervento tempestivo e determinante, che ha permesso di mantenere attive le funzioni vitali fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è giunta in pochi minuti l’ambulanza del 118 PTE di Scoglitti, con il personale sanitario che ha proseguito le cure e provveduto al trasporto in codice rosso all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Secondo quanto riferito, l’intervento è stato esaustivo e coordinato, con una perfetta sinergia tra i medici presenti in spiaggia e l’equipaggio dell’ambulanza.

La vicenda, che ha commosso i presenti, è la testimonianza di come la prontezza e la competenza possano fare la differenza anche fuori da un contesto ospedaliero. In spiaggia, dopo il salvataggio, è scattato un lungo applauso per i medici e per gli operatori del 118, protagonisti di un gesto che ha trasformato un pomeriggio di paura in una storia di vita e speranza.