Nell’ambito del potenziamento dei controlli contro i traffici illeciti nelle località a vocazione turistica della Sicilia orientale, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in provincia di Ragusa due uomini trovati in possesso di circa 11 chilogrammi di cocaina. L’operazione è scaturita da un’attività del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, che, dopo aver rilevato movimenti anomali nei pressi di un’abitazione a Ispica, ha avviato una mirata osservazione, raccogliendo elementi indiziari sul presunto utilizzo dell’immobile come deposito di sostanze stupefacenti.

I militari hanno quindi eseguito una perquisizione d’iniziativa nell’appartamento, all’interno del quale sono stati identificati due soggetti di 47 e 49 anni. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti dieci panetti di droga, per un peso complessivo di circa 11 chilogrammi, risultati essere cocaina in seguito alle analisi rapide eseguite con narcotest. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento e contanti per 2.250 euro. Alla luce degli accertamenti — ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva — le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e all’arresto in flagranza dei due uomini per detenzione di droga ai fini di spaccio. La partita, se immessa al dettaglio nelle piazze locali, avrebbe potuto generare proventi illeciti stimati in circa 2 milioni di euro. Il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura, ha convalidato sequestro e arresti, disponendo il trasferimento dei due indagati presso la Casa circondariale iblea a disposizione dell’Autorità giudiziaria.