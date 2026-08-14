In vista del Ferragosto, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo potenzierà il dispositivo di sorveglianza lungo la costa di competenza, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

Nelle giornate del 14 e 15 agosto, tradizionalmente contraddistinte da un notevole afflusso di bagnanti e diportisti, saranno intensificati i controlli in mare e a terra, con particolare riguardo alla sicurezza della balneazione e della navigazione, al rispetto delle ordinanze marittime e alla corretta fruizione del demanio.

L’attività interesserà l’intero litorale ricadente sotto la giurisdizione della Capitaneria di Pozzallo, con l’impiego coordinato di unità navali e pattuglie a terra chiamate a presidiare i tratti più frequentati e le aree interessate da eventi e manifestazioni ferragostane.

Verrà posta speciale attenzione all’osservanza delle zone di mare riservate ai bagnanti, delle distanze di sicurezza dalla costa, delle corsie di lancio e delle prescrizioni per le unità da diporto, nonché alle eventuali interdizioni temporanee disposte per processioni a mare e spettacoli pirotecnici.

Accanto all’azione di controllo, resta centrale la prevenzione. La Guardia Costiera invita pertanto bagnanti e diportisti ad adottare condotte prudenti: verificare le condizioni meteomarine prima di entrare in acqua o mettersi in navigazione, vigilare con la massima cura sui bambini, attenersi alle indicazioni degli assistenti bagnanti e non sopravvalutare le proprie capacità natatorie.

Per chi esce in mare con unità da diporto è essenziale controllare in anticipo l’efficienza del mezzo, l’autonomia di carburante, la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e pianificare con attenzione la rotta, tenendo conto del meteo e di eventuali ordinanze vigenti.

La Capitaneria di porto di Pozzallo ricorda infine che, in caso di emergenza, è fondamentale richiedere immediatamente soccorso, evitando iniziative che possano mettere a rischio la propria o l’altrui incolumità. Per le emergenze è possibile contattare il Numero Blu 1530 della Guardia Costiera o il Numero Unico 112, fornendo indicazioni quanto più precise possibili sul luogo e sulla natura dell’evento.