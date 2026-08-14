Il forte vento e la pioggia che hanno colpito Ragusa nel pomeriggio di oggi hanno provocato alcuni disagi nel centro cittadino. In particolare, lungo via Roma, alcuni piccoli alberelli posizionati sul marciapiede sono caduti a causa delle raffiche e dell’intensità della precipitazione.

L’episodio, avvenuto in una delle vie più frequentate del centro storico, ha destato l’attenzione dei passanti e degli automobilisti, ma fortunatamente non si sono registrati danni a persone o veicoli.

Gli alberelli sono stati messi in sicurezza per evitare ulteriori rischi o intralci alla circolazione, grazie all’intervento tempestivo degli operatori comunali e delle forze di vigilanza.

Resta però evidente la necessità di un intervento strutturale da parte del Comune, che dovrà provvedere quanto prima alla rimozione o al ripristino delle piante danneggiate, così da garantire la piena sicurezza della zona e preservare il decoro urbano.

Il maltempo, che ha interessato diverse aree della città nel corso del pomeriggio, ha causato anche piccoli allagamenti e qualche disagio alla viabilità, ma la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poche ore.