Mattinata complicata per gli automobilisti lungo la SP 25 Ragusa-Mare, all’altezza di Poggio del Sole, una delle arterie più percorse del territorio ibleo. Intorno alle 8.45 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai coinvolti: si registrano solo feriti lievi e nessuno versa in pericolo di vita (immagine generata con AI).

Il sinistro ha avuto conseguenze rilevanti sulla viabilità, con rallentamenti e disagi per i tanti automobilisti diretti verso la costa o verso Ragusa nelle prime ore del mattino. Gli operatori hanno eseguito i rilievi di legge, regolato il traffico e messo in sicurezza la carreggiata per consentire il ripristino del normale scorrimento nel più breve tempo possibile. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la SP 25, arteria strategica ma spesso teatro di incidenti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso verso Marina di Ragusa.