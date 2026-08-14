Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Ragusa-Catania, in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria. Tre autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha provocato diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, impegnate nelle operazioni di soccorso e nel trasferimento dei feriti verso l’ospedale di Ragusa.

In attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza, un infermiere, che stava percorrendo la stessa strada per accompagnare un paziente verso il nosocomio ragusano, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Un gesto di grande umanità e professionalità, compiuto in un momento di caos e paura, che ha permesso di stabilizzare alcune persone in attesa dell’intervento dei sanitari (foto Assenza).

La scena è stata descritta da chi si trovava sul posto come drammatica: veicoli distrutti, traffico bloccato e automobilisti sotto shock. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora in fase di chiarimento.