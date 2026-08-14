Domani, sabato 15 agosto, Marina di Ragusa si vestirà a festa per la solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della comunità marinara: un appuntamento identitario che intreccia devozione e tradizione e che, da sempre, scandisce uno dei momenti più partecipati dell’estate ragusana. Il calendario religioso e civile, predisposto dalla parrocchia Maria SS. di Portosalvo guidata da don Riccardo Bocchieri, prenderà il via alle prime ore del mattino con le celebrazioni eucaristiche in chiesa, dalle 7.00 alle 11.00, accompagnate dallo scampanio a festa e dallo sparo di colpi a cannone ad annunciare l’avvio dei riti.

Alle 10.00 il Corpo Bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi darà vita alla tradizionale sveglia musicale lungo le vie del borgo; alle 11.00, nello specchio d’acqua antistante piazza Torre, andrà in scena il suggestivo “Gioco del Legno a Mare”, competizione popolare che rievoca antiche usanze dei pescatori e coinvolge ogni anno adulti e bambini in un clima di festa. Il momento clou è fissato per le 17.00 con l’inizio della solenne processione e l’imbarco del simulacro della Madonna di Portosalvo al porto turistico. La statua, scortata dal corpo bandistico, attraverserà le principali strade del paese e il tratto di mare fino al Villaggio Santa Barbara (Punta di Mola), per poi proseguire in processione toccando i luoghi simbolo della comunità marinara. Le celebrazioni eucaristiche continueranno nelle diverse realtà del territorio, tra cui San Francesco Saverio (Villaggio Gesuiti), il giardino delle Suore e la Rsa di via Rimembranza. Alle 22.30 il simulacro farà ritorno in chiesa, accolto da preghiere e canti.

A chiudere i festeggiamenti, alle 23.30, lo spettacolo pirotecnico al porto turistico, curato dalla ditta “Etna Pyro” di Privitera Francesco di Nicolosi (Catania), che suggellerà la ricorrenza con un abbraccio di luci e colori dedicato alla Vergine. Nel suo messaggio ai fedeli, don Riccardo Bocchieri invita a vivere la festa “non solo come tradizione, ma come occasione di incontro autentico con la Madonna e con il Vangelo”. “Maria di Portosalvo – ha detto il sacerdote – è il segno di una fede che accompagna il nostro cammino, che ci protegge e ci richiama alla speranza. In questo tempo di incertezze, il suo sguardo materno ci ricorda che la vera forza nasce dalla preghiera e dalla solidarietà”. La Festa di Santa Maria di Portosalvo resta il simbolo di una comunità che si riconosce nel mare e nella fede, rinnova di anno in anno il legame con la propria tradizione e unisce le generazioni in un luogo dove la devozione incontra la bellezza del Mediterraneo.