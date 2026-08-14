Nella tarda mattinata di oggi, lungo la Strada provinciale 45 Modica-Pozzallo, in contrada Zimmardo, si è presentata agli automobilisti una scena surreale. Un’autovettura, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada autonomamente e, dopo un volo impressionante oltre la carreggiata, ha concluso la sua corsa a cavallo di un muro a secco, rimanendo incredibilmente sospesa sulla struttura che delimita l’arteria. L’immagine, al tempo stesso spettacolare e inquietante, ha attirato l’attenzione dei passanti e restituisce la violenza della dinamica dell’incidente.+

Gli occupanti del veicolo sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Modica per accertamenti e cure; al momento non si registrano conseguenze gravi. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione del mezzo, la circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti. Sul posto è intervenuta una camionetta dell’Esercito, che ha regolato il transito a senso unico alternato, permettendo agli automobilisti di proseguire in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura. Intanto resta impressa l’immagine insolita di quell’auto rimasta “in equilibrio” sul muro a secco, una scena che per alcune ore ha trasformato la Modica-Pozzallo in un tratto da osservare con particolare attenzione (foto generata con AI).