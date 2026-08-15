Modica piange la scomparsa di Giusi Bellassai, morta all’età di 58 anni. La notizia è stata diffusa sabato 15 agosto con un manifesto funebre affisso in città e diventato pubblico anche sui social network.

I funerali si terranno lunedì 17 agosto, alle ore 10:00, nella Chiesa di Sant’Elena, a Modica. Sarà l’occasione per amici e conoscenti di stringersi alla famiglia e dare l’ultimo saluto a Giusi Bellassai.

Nel manifesto funebre diffuso dalla famiglia è riportata una frase che racchiude il legame con i suoi cari: «Io vi amerò dal Cielo come vi ho amato sulla Terra».

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi al ricordo di Giusi Bellassai con la preghiera e la vicinanza nei giorni che precedono i funerali.