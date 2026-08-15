Un 34enne, in trattamento presso il Sert per dipendenza da sostanze, avrebbe per lungo tempo intimidito e picchiato il padre vedovo, che vive da solo, pretendendo ripetutamente somme di denaro. L’anziano, esasperato da un clima di paura, aveva denunciato il figlio, salvo poi ritirare la querela nonostante le continue vessazioni. Le indagini degli inquirenti hanno comunque portato all’applicazione degli arresti domiciliari. La misura è stata confermata dal magistrato del Tribunale di Ragusa, che ha respinto l’istanza del difensore volta a ottenere un provvedimento meno gravoso. La difesa si è quindi rivolta al Tribunale del Riesame di Catania.