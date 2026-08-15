La vigilia di Ferragosto a Sampieri, ieri sera, si è trasformata in un momento di paura per una famiglia che stava passeggiando tranquillamente insieme ad alcuni amici. I bambini, come spesso accade nelle sere d’estate, giocavano tra loro mentre gli adulti chiacchieravano. Poi, all’improvviso, l’imprevedibile: un cane, condotto da due uomini, ha puntato un bimbo di pochi anni e lo ha morso al ginocchio. Un attimo, un gesto repentino, sufficiente a scatenare panico e concitazione (foto repertorio).

Il piccolo si è divincolato, spaventato e in lacrime. Gli adulti che erano accanto si sono accorti subito dell’accaduto e hanno cercato di soccorrerlo. La madre ha rimproverato i due uomini che conducevano il cane, ma la loro reazione ha lasciato tutti interdetti: nessuna assunzione di responsabilità, nessuna parola di scuse, solo insofferenza, come se quanto accaduto non li riguardasse. Un atteggiamento che ha aggravato la tensione del momento.

Sono state chiamate le forze dell’ordine, alle quali è stato esposto l’accaduto. Nel frattempo, i due uomini si sono allontanati con il cane, facendo perdere le proprie tracce. La famiglia ha portato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è stata effettuata la puntura antitetanica di rito. Le condizioni del piccolo, fortunatamente, sono buone, anche se sarà necessario valutare eventuali traumi emotivi nei prossimi giorni. Le conseguenze, però, potevano essere ben più gravi.

Resta da capire se la famiglia deciderà di procedere con una querela di parte, l’unico strumento che consentirebbe alle forze dell’ordine di perseguire il presunto reato. Un aspetto non secondario riguarda inoltre la condotta dei due uomini: il cane era privo di museruola, come purtroppo accade spesso nelle zone affollate del litorale, e questo elemento da solo racconta molto del problema che si è verificato.