La comunità iblea perde una delle sue figure più riconosciute e apprezzate: il dottor Vincenzo Carnemolla, medico di medicina generale a Scicli, scomparso all’età di 66 anni. La notizia, circolata nella giornata di venerdì 14 agosto, ha immediatamente generato un’ondata di cordoglio che ha attraversato l’intero territorio: colleghi dell’ASP di Ragusa, amministratori locali, pazienti e cittadini comuni hanno ricordato con affetto e gratitudine un professionista che, per decenni, è stato un punto fermo della sanità territoriale.

Carnemolla non era soltanto il medico di famiglia a cui ci si rivolgeva per una ricetta o un consulto. La sua carriera si era sviluppata su più fronti, tutti segnati da un tratto comune: la presenza costante accanto alle persone nei momenti più delicati. Per anni aveva prestato servizio come medico del 118, affrontando turni complessi, emergenze improvvise, situazioni in cui la rapidità di decisione e la lucidità rappresentano la differenza tra la vita e la morte. Parallelamente, era stato una presenza stabile al PTE dell’ospedale Busacca, garantendo assistenza nelle ore più critiche e diventando un riferimento per la cittadinanza di Scicli e dei comuni limitrofi.

La sua professionalità, però, non si era limitata alla medicina d’urgenza. In passato aveva esercitato anche come odontoiatra, con uno studio a Marina di Ragusa conosciuto ben oltre i confini locali. Una seconda attività portata avanti con la stessa cura, la stessa attenzione e la stessa umanità che lo hanno accompagnato per tutta la vita.

«Con la scomparsa del dottor Carnemolla perdiamo non solo un professionista eccezionale e versatile, ma un uomo buono, sempre disponibile e profondamente legato al suo lavoro e ai suoi pazienti», si legge in uno dei tanti messaggi che in queste ore stanno raggiungendo la famiglia. Parole che restituiscono l’immagine di un medico che non ha mai vissuto la professione come un semplice mestiere, ma come una missione quotidiana.

I funerali si terranno lunedì 17 agosto alle 10, nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata, dove amici, colleghi e pazienti potranno salutarlo e rendere omaggio a una vita spesa interamente al servizio degli altri.