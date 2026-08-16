Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio l’area naturale di Punta Cirica, nel territorio di Ispica, avvolgendo in poche decine di minuti un’estesa zona di canneti e macchia mediterranea che si trova a ridosso di alcune abitazioni. Le fiamme, comparse quasi simultaneamente in più punti, hanno trovato terreno favorevole nella vegetazione arida e nel vento teso che soffia sulla costa, trasformando il fronte del fuoco in una linea irregolare e difficile da contenere (immagine realizzata con AI).

I Vigili del Fuoco sono impegnati da ore nelle operazioni di spegnimento, lavorando su un’area complessa sia per la conformazione del territorio sia per la vicinanza delle case. Le squadre stanno cercando di bloccare l’avanzata del rogo verso le zone abitate, mentre il fumo denso continua a sollevarsi dalla fascia costiera. La situazione è monitorata anche dalle autorità locali, che stanno valutando se procedere all’evacuazione precauzionale delle abitazioni più esposte, qualora il vento dovesse cambiare direzione o intensità.

Punta Cirica, già segnata in passato da episodi analoghi, si conferma una delle aree più fragili del litorale ispicese durante la stagione estiva, quando la combinazione di caldo, siccità e vento rende ogni focolaio potenzialmente pericoloso. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono senza sosta e il bilancio dei danni potrà essere definito solo quando il rogo sarà completamente domato.