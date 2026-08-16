Tragedia nella notte di Ferragosto a Vittoria. Un uomo di 48 anni è morto poco dopo la mezzanotte mentre veniva trasportato all’ospedale Guzzardi, in seguito a una caduta dal secondo piano di una palazzina in contrada Fanello. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva trascorso la giornata al mare con gli amici di sempre, in un clima sereno e spensierato, prima che la serata si trasformasse in dramma.

Intorno alla mezzanotte, per cause ancora da chiarire, avrebbe aperto la porta del balcone e sarebbe precipitato nel vuoto. L’impatto gli ha provocato ferite gravissime. Sul posto sono intervenute due ambulanze, ma nonostante i tentativi dei soccorritori, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi: l’uomo è deceduto durante il trasferimento in ospedale.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Vittoria, dove l’uomo viveva con la compagna. Chi lo conosceva lo descrive come una persona perbene, stimata e benvoluta, legata da sempre al suo gruppo di amici. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini e della compagna per ricostruire con precisione la dinamica della caduta e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.

Un Ferragosto che si è chiuso nel dolore e nello sgomento di un’intera comunità, ancora incredula di fronte a una tragedia improvvisa.