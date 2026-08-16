Attimi di paura questa mattina, intorno alle 11.30, nella zona del Frigintinese a Modica, investita da una tromba d’aria improvvisa. Il violento nubifragio che si è abbattuto sull’area ha scatenato raffiche impetuose, provocando ingenti danni materiali. La forza del vortice ha determinato il crollo di diversi muri di recinzione, l’abbattimento di antenne televisive e lo sradicamento di numerosi alberi, con ripercussioni sulla viabilità. In più punti si sono registrati disagi alla circolazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza le strade. Al momento non si segnalano feriti gravi. È già iniziata la stima dei danni a proprietà pubbliche e private, mentre i residenti fanno i conti con i pesanti effetti del maltempo.