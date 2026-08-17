La festa di Maria Santissima di Portosalvo si è conclusa a Ferragosto con una giornata che ha racchiuso tutta la forza della devozione e della tradizione di Marina di Ragusa. Un appuntamento che, come ogni anno, ha saputo unire fede, comunità e spettacolo, trasformando il borgo marinaro in un luogo di emozione condivisa.



Fin dalle prime ore del mattino, le celebrazioni eucaristiche hanno accompagnato i fedeli nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, mentre il suono festoso delle campane e i colpi di cannone hanno annunciato l’inizio dei festeggiamenti. Il corpo bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi ha animato le vie del paese con il suo giro musicale, preludio al tradizionale Gioco del “Legno a Mare”, che ha richiamato numerosi spettatori sullo specchio d’acqua antistante Piazza Torre, tra entusiasmo e applausi.

Nel pomeriggio, il momento più atteso: la solenne processione con imbarco del simulacro della Madonna al porto turistico.

L’immagine di Maria Santissima di Portosalvo, accompagnata dal corpo bandistico e seguita da una folla commossa, ha attraversato il mare e poi le vie del paese, in un percorso che ha toccato ogni angolo della comunità. A rendere ancora più solenne la processione, la presenza delle autorità civili e militari, segno tangibile dell’importanza che questa ricorrenza riveste per l’intera città e per il territorio.

La partecipazione è stata straordinaria: famiglie, giovani, anziani e turisti hanno seguito con devozione il simulacro, illuminato dai riflessi del tramonto e dal suono delle campane che scandivano il passaggio. Dopo il rientro in chiesa, la serata si è chiusa con lo spettacolo di fuochi pirotecnici al porto turistico, curato dalla ditta “Etna Pyro” di Privitera Francesco di Nicolosi, che ha colorato il cielo di Marina di Ragusa con luci e emozioni, suggellando un’edizione indimenticabile della festa.

La festa di Maria Santissima di Portosalvo 2026 si conferma così un momento di profonda spiritualità e di identità collettiva, capace di rinnovare ogni anno il legame tra la comunità e la sua patrona, simbolo di protezione e speranza per tutti coloro che vivono il mare.