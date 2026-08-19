Nell’aria che sale lenta dalle vallate di Ragusa, tra ulivi che custodiscono memorie antiche e colline che si tingono di rosso al tramonto, torna il Festival della Fioritura 2026, in programma il 24 agosto, il 27 agosto e il 2 settembre. Una kermesse che non si limita a proporre spettacoli, ma invita a vivere un’esperienza: un tempo sospeso, un varco nella frenesia quotidiana, un luogo in cui la meraviglia torna a essere possibile.

Il Festival della Fioritura nasce per chi sente il bisogno di disconnettersi per riconnettersi, per chi cerca un ritmo diverso, più umano, più vero. È un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dalla bellezza dei gesti lenti, delle parole che risuonano, della musica che accompagna e non invade. Tre appuntamenti, tre atmosfere, tre mondi da attraversare: dalla dimensione intima e musicale, al gioco teatrale che sfida identità e percezioni, fino alla Sicilia letteraria che prende vita attraverso la voce e la lingua di Camilleri.

Il pubblico non è chiamato a “guardare”, ma a partecipare. Ogni serata si apre con un percorso esperienziale immersivo, prosegue con un momento conviviale e culmina con uno spettacolo che diventa approdo naturale di un viaggio sensoriale. Qirat – Tenuta Chiaramonte e Palazzo Arezzo di Trifiletti si trasformano così in luoghi dell’anima: spazi in cui l’arte incontra il territorio, la cultura si intreccia alla natura, e la presenza diventa la chiave per ritrovare un modo diverso di stare insieme.

Il Festival della Fioritura 2026 è un cammino tra linguaggi e sensibilità, un mosaico di emozioni che si compone lentamente, come una fioritura che non si impone ma si rivela. È un invito a lasciarsi sorprendere, a respirare più profondamente, a ritrovare la magia dell’incontro.

Tre serate, tre luoghi, tre esperienze. Un unico filo rosso: la meraviglia come forma di resistenza alla velocità del mondo.