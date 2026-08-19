Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 17, al chilometro 5,800 in direzione Scoglitti–Vittoria, dove si è verificato un incidente autonomo. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasferito per accertamenti, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La circolazione veicolare è rimasta bloccata per oltre un’ora, con lunghe code in entrambe le direzioni e automobilisti costretti a deviazioni improvvisate.

L’auto coinvolta, secondo quanto accertato, era sprovvista di copertura assicurativa, circostanza che ha complicato ulteriormente le procedure di custodia del mezzo. Non è stato infatti possibile affidarlo al proprietario per alcune anomalie amministrative riscontrate durante i controlli.

L’incidente, pur senza gravi conseguenze fisiche, riaccende il tema della sicurezza stradale e della regolarità dei veicoli in circolazione lungo le arterie provinciali, dove la presenza di mezzi non assicurati e la scarsa manutenzione di alcuni tratti continuano a rappresentare un rischio concreto.