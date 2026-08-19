È in prognosi riservata l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì lungo la Strada Provinciale 45, l’arteria che collega Modica a Pozzallo. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 del mattino, in un tratto di strada poco illuminato e privo di traffico. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’autovettura sulla quale viaggiava il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo, finendo contro un muro a secco ai margini della carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento e ha provocato gravi conseguenze per l’uomo, rimasto intrappolato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime manovre di soccorso hanno trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. L’uomo è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici hanno riscontrato un politrauma e la prognosi rimane riservata. Le sue condizioni continuano a essere monitorate con la massima attenzione (foto realizzata con l’intelligenza artificiale).

Le indagini proseguono per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto meccanico o una distrazione alla guida. La comunità modicana segue con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni del ferito, mentre la Polizia locale e i Carabinieri hanno completato i rilievi per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.