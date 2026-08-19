Mercoledì mattina un’Alfa Romeo 147 di colore scuro è stata lasciata in carreggiata in via Nuova Sant’Antonio, nei pressi del convento dei frati cappuccini, dopo un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, il conducente ha impattato con violenza contro un muro. In seguito all’urto, l’auto è rimasta di traverso bloccando la strada e l’automobilista si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute con prontezza la polizia locale e la polizia di Stato per i rilievi, la gestione della viabilità e l’avvio delle indagini volte a risalire all’identità del conducente fuggito. Un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere il veicolo incidentato, consentendo il ripristino della circolazione. Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza hanno causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni.