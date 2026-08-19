Un episodio inquietante ha scosso la comunità modicana nella notte di ieri. Un automobilista ha raccontato sui social di essere stato colpito da una pietra di diversi chili, piombata dall’alto sulla sua vettura mentre percorreva la strada che collega la rotatoria Caitina al Ponte Guerrieri, intorno alle 23.41. Il sasso, stimato tra i tre e i cinque chili, ha centrato l’auto in corsa, danneggiandola gravemente. «Mi è andata di lusso», ha scritto l’autore del post, sottolineando come, al di là dei danni materiali, ciò che più lo turba sia la consapevolezza che qualcuno possa compiere un gesto simile “per divertimento».

L’episodio, se confermato, apre una riflessione seria sulla sicurezza lungo le arterie urbane e periurbane di Modica, dove il passaggio di veicoli è costante anche nelle ore notturne. Un gesto del genere, oltre a essere di una pericolosità estrema, rivela un inquietante senso di irresponsabilità e di disprezzo per la vita altrui. Una pietra lanciata dall’alto, in un tratto di strada frequentato, può trasformarsi in un’arma letale: bastano pochi secondi per provocare una tragedia.

Il racconto dell’automobilista, che ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in guardia altri cittadini, richiama l’urgenza di un controllo più capillare delle aree sopraelevate e dei cavalcavia, ma anche di una maggiore sensibilizzazione civica. Non si tratta solo di vandalismo, ma di un comportamento che sfiora il tentato omicidio. Le forze dell’ordine stanno verificando la segnalazione e non si esclude che possano essere acquisite immagini da telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto.

In una città come Modica, dove la viabilità è complessa e i dislivelli stradali sono numerosi, episodi simili devono essere considerati un campanello d’allarme. La sicurezza non è solo una questione di infrastrutture, ma anche di educazione civica e rispetto reciproco.