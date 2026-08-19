Un violento scontro nella tarda serata di ieri ha paralizzato la viabilità sulla Sp 20, nel tratto che collega Santa Croce Camerina a Comiso, all’altezza dell’uscita della città nei pressi del mercato ortofrutticolo. Erano circa le 22 quando un’auto si è schiantata contro un trattore che trasportava un silos, un impatto devastante che ha distrutto entrambi i mezzi e reso necessario un intervento complesso da parte dei soccorritori (foto Assenza).

Due le persone rimaste ferite: una è stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre l’altra ha riportato traumi meno gravi ma comunque significativi. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con i sanitari impegnati a stabilizzare i feriti e a gestire una scena particolarmente delicata per via dei mezzi coinvolti e del carico trasportato dal trattore.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Ragusa, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, necessaria la presenza del soccorso stradale Cavarra, chiamato a rimuovere i veicoli completamente distrutti.

La fase di bonifica e messa in sicurezza del tratto stradale è stata affidata alla Sicurezza e Ambiente S.p.A., delegazione di Vittoria – Ufficio centrale operativo provinciale, concessionaria per le strade provinciali del Libero Consorzio di Ragusa. Gli operatori hanno provveduto alla pulizia del manto stradale e al ripristino delle condizioni ottimali per la circolazione, rimuovendo detriti e residui dell’incidente.

Il tratto della Sp 20 è stato riaperto solo dopo il completamento delle operazioni, mentre la comunità resta scossa da un incidente che, per dinamica e violenza, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.