Tragedia nella mattinata nei pressi del mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove una donna di 40 anni, Teresa Floriddia, ha perso la vita in un grave incidente stradale mentre viaggiava in auto con la famiglia. Il nucleo familiare, residente a Vittoria, era partito da contrada Alcerito, dove possiede una residenza estiva, diretto al palazzo comunale per sbrigare una semplice incombenza: il rinnovo della carta d’identità, per il quale attendeva il proprio turno da dieci mesi. Lo scontro mortale (foto Franco Assenza) si è verificato lungo l’arteria che costeggia l’area delle lavorazioni ortofrutticole. Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto grigia su cui viaggiava la famiglia è finita contro un autoarticolato che stava uscendo da un’area laterale.

Le immagini dal luogo dell’incidente mostrano la parte anteriore sinistra dell’utilitaria completamente sfondata e deformata, con evidenti tracce di liquidi e detriti sull’asfalto; danni sono stati rilevati anche sul mezzo pesante, nella zona inferiore e laterale. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso, già pronto per un eventuale trasferimento d’urgenza verso un centro specializzato a Catania.

Purtroppo, per la quarantenne non c’è stato nulla da fare: è giunta priva di vita all’ospedale di Vittoria a causa delle gravissime lesioni riportate. Gli agenti della Polizia Locale, Sezione Infortunistica, hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica, tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per ulteriori verifiche tecniche.