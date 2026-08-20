Un parto decisamente inusuale ha movimentato la mattinata di oggi a Ragusa, dove una mamma ha dato alla luce il suo bambino direttamente in casa, senza riuscire a raggiungere l’ospedale in tempo. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata poco prima delle otto, segnalando una situazione che inizialmente sembrava un’emergenza ostetrica. La centrale ha inviato l’ambulanza MSA Ragusa 1 e, subito dopo, anche la medicalizzata MSA Modica 1 (foto Crlr).

Quando il medico è entrato nell’abitazione, però, la scena era già completamente diversa da quella immaginata durante la corsa: il piccolo Gabriele era già nato. La mamma, ragusana e al suo secondo figlio, ha raccontato di non aver avuto il tempo materiale per raggiungere il nosocomio a causa delle contrazioni ravvicinate e della rapidità con cui il travaglio si è evoluto. Una dinamica che ha trasformato un normale trasferimento in ospedale in un parto improvviso, consumato tra le mura di casa.

Gli operatori del 118 hanno subito visitato e assistito il neonato, che è apparso in buone condizioni. Tra controlli, cure e qualche coccola, il personale sanitario si è ritrovato protagonista di un intervento decisamente diverso dal solito, dove l’urgenza si è intrecciata con l’emozione di una nuova vita appena arrivata.

Mamma e bambino stanno bene. E quella che era partita come una chiamata d’emergenza si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in uno dei momenti più belli e inattesi: il benvenuto al mondo del piccolo Gabriele.