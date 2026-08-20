I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, nell’ambito di un’operazione di iniziativa volta a contrastare il traffico di stupefacenti, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali della provincia iblea. Nel corso di una verifica sulla Strada Statale 514, le Fiamme Gialle hanno fermato un automobilista originario di Comiso, all’interno della cui vettura sono stati rinvenuti 12,8 chilogrammi di hashish. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea; successivamente è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini successive hanno portato inoltre alla scoperta di due pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto fermato, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.