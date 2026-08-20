Vittoria si stringe nel dolore per la scomparsa di Teresa Floriddia in Sallemi, giovane mamma di 40 anni. La notizia, giunta nelle scorse ore, ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Teresa era conosciuta e amata da molti: una donna solare, presente, legata alla famiglia e ai valori della comunità vittoriese. La sua morte ha suscitato un’ondata di commozione e di vicinanza nei confronti dei familiari, travolti da un dolore che non trova parole.

A darne il triste annuncio sono il marito Gaetano, i figli Giovanni, Lorenzo, Riccardo e Federico e tutti i parenti.

I funerali si terranno venerdì 21 agosto alle ore 16.15, muovendo dalla sala del commiato di Piazzale Cesare De Bus, 7, per la chiesa Madonna Assunta. La famiglia ha chiesto di dispensare dalle visite, preferendo vivere in silenzio e raccoglimento queste ore di dolore.

Vittoria, ancora una volta, si ritrova a piangere una giovane vita spezzata troppo presto, ma il ricordo di Teresa resterà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata (foto Assenza).