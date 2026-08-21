Un nuovo lutto scuote la provincia di Ragusa. Dopo tre settimane di lotta tra la vita e la morte, Nuccia Quattrocchi (nella foto), di Vittoria, non ce l’ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto a Comiso, in Viale Mediterraneo, quando la moto su cui viaggiava insieme al marito aveva preso improvvisamente fuoco.

Trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania, Nuccia aveva riportato un grave trauma cranico e non aveva mai ripreso conoscenza. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni non sono mai migliorate. Nel pomeriggio di oggi il suo cuore si è fermato, lasciando un profondo dolore nella comunità vittoriese.

Il marito, che nell’incidente aveva riportato ustioni ma non è in pericolo di vita, è rimasto accanto a lei fino all’ultimo. I due erano molto conosciuti per la loro scuola di ballo con sede a Vittoria, punto di riferimento per tanti giovani e appassionati.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di affetto. Tra questi anche quello del comitato dei festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, patrona di Scoglitti, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

Un’estate segnata da tragedie e da vite spezzate troppo presto, che lascia ancora una volta la provincia di Ragusa immersa nel silenzio del lutto.