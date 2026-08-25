Un gruppo di villeggianti in vacanza sul litorale ibleo ha riferito di essersi sentito male subito dopo un bagno nelle acque antistanti la spiaggia di Micenci, a Donnalucata. I turisti avrebbero accusato crampi, nausea e stati febbrili, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove i medici avrebbero ipotizzato una “sospetta gastroenterite”. Al momento non è possibile stabilire con certezza un nesso causale tra i disturbi segnalati e la balneazione. Appaiono tuttavia opportuni prelievi e analisi delle acque nel tratto interessato, al fine di effettuare le verifiche del caso. Non si tratterebbe, peraltro, dell’unico episodio segnalato nel mese di agosto.