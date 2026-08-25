Notte agitata a Vittoria, dove si sono registrati nuovi tentativi di furto in diverse zone della città. Tra gli obiettivi dei malviventi è finita anche la Sala Mandarà, edificio comunale utilizzato come deposito e per la conservazione di parte dell’archivio.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato l’ingresso nella notte tra lunedì e martedì. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando alcuni dipendenti comunali hanno notato i segni dell’effrazione. Al momento non è stato possibile stabilire se dall’interno siano stati sottratti beni o materiali: nella struttura erano custoditi documenti, computer e attrezzature.

L’episodio si aggiunge a una serie di furti e tentativi di effrazione segnalati nelle ultime settimane in città, una situazione che aveva già destato preoccupazione e portato il sindaco Francesco Aiello a sollevare pubblicamente la questione della sicurezza.

Solo pochi giorni fa, infatti, era stato denunciato un furto ai danni del Circolo fotografico Asa 25, da cui erano state rubate alcune apparecchiature.

Il nuovo episodio conferma la necessità di rafforzare i controlli e di mantenere alta l’attenzione sul territorio, in un momento in cui la città sembra essere nel mirino di piccoli gruppi dediti ai furti notturni.