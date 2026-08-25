Ieri i capitani di Fregata (Cp) Luigi Vincenti e Amleto Piccinno hanno effettuato una visita istituzionale alla Prefetta di Ragusa, Tania Giallongo. L’incontro si è inserito nel quadro delle ordinarie visite di presentazione alle Autorità locali, in vista della cerimonia di passaggio di consegne al Comando della Capitaneria di Porto di Pozzallo, in programma il prossimo 28 agosto, quando il comandante Piccinno assumerà l’incarico in successione a Vincenti.

Nel corso della cordiale riunione in Prefettura sono stati esaminati i principali temi di interesse comune riguardanti le attività della Guardia Costiera e le esigenze del territorio provinciale, ribadendo la piena sinergia tra le istituzioni. È stato inoltre sottolineato l’impegno costante delle donne e degli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo per la sicurezza della navigazione, il soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per la tutela dell’ambiente marino su tutto il litorale ibleo. Tale dedizione trova riscontro concreto nelle attività quotidiane di sorveglianza balneare e nell’intensificazione dei controlli su litorali e specchi acquei, come avvenuto di recente nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”. La Prefetta Giallongo ha espresso il proprio vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo a servizio della collettività e delle amministrazioni locali, testimonianza di un legame profondo con il territorio, ulteriormente sancito dal recente conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Pozzallo. In chiusura, la rappresentante del Governo ha rivolto un sentito ringraziamento al Capitano di Fregata Luigi Vincenti per l’elevata professionalità dimostrata durante il mandato e ha formulato al Capitano di Fregata Amleto Piccinno i migliori auspici per il prossimo, significativo incarico.