La polizia di Stato di Ragusa, con il supporto della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha sottoposto a fermo due cittadini egiziani, ritenuti presunti responsabili, in concorso, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attività investigativa è scaturita dallo sbarco, avvenuto al porto di Pozzallo, di 21 migranti, tra cui 10 minori stranieri non accompagnati. I soccorsi all’imbarcazione in difficoltà sono stati attivati a seguito di una segnalazione della Direzione Marittima di Catania. Concluso l’approdo, alcuni dei migranti sono stati ascoltati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa. Le dichiarazioni rese e le procedure di individuazione fotografica hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di due egiziani, ritenuti i presunti conduttori del natante utilizzato per il trasferimento dei migranti verso il territorio nazionale. Al termine delle formalità di rito, i fermati sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento.