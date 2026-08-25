Un’auto è andata in fiamme questa mattina in via Archimede, a Ragusa, quasi all’altezza dell’incrocio con via dei Frassini, creando momenti di apprensione tra residenti e automobilisti. A prendere fuoco è stato il vano motore, che in pochi istanti ha sprigionato fumo denso e alte lingue di fuoco, rendendo la situazione complessa da gestire (foto Risan).

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime valutazioni il rogo potrebbe essere stato favorito dalle temperature elevate di queste ore, che hanno messo sotto stress diversi veicoli in città. L’incendio ha interessato la parte anteriore dell’auto, senza coinvolgere altri mezzi o strutture vicine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, che hanno rapidamente circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse propagarsi. L’intervento ha richiesto particolare attenzione per via della presenza di cavi e componenti elettrici ancora incandescenti.

Non si registrano feriti. L’episodio, tuttavia, riaccende l’attenzione sulla necessità di controlli periodici ai veicoli, soprattutto durante le giornate di caldo intenso, quando guasti improvvisi possono trasformarsi in situazioni pericolose.