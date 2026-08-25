Ragusa dice addio ad Alessandro Italia. Aveva 52 anni. Lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 26 agosto, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe artigiano. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa dice addio ad Alessandro Italia. Aveva 52 anni. Lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 26 agosto, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe artigiano. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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