Un incidente stradale ha creato momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Sp 16, nel tratto che conduce alla Sp 31, precisamente nel curvone di Cultrone, poco dopo il Consorzio Agrario.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17, coinvolgendo due veicoli e provocando il ferimento di due persone.

I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 di Vittoria e di Scoglitti, intervenute sul posto per le prime cure e il trasferimento in ospedale. Le condizioni dei coinvolti non sono state ancora rese note, ma entrambi sarebbero stati stabilizzati prima del trasporto.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Le forze dell’ordine, arrivate dopo alcuni minuti, hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento.

Il tratto in questione, già noto per la sua pericolosità, torna dunque al centro dell’attenzione, con l’ennesimo episodio che riaccende il tema della sicurezza lungo le arterie di collegamento tra Vittoria e la fascia agricola circostante (foto Assenza).